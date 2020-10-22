شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد لاستقبال الأمطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، ويرصد ”الخليج 365” أهم استعدادات المحافظة لاستقبال الأمطار. 1. فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات. 2. غرف عمليات لحل أي مشاكل توجه الأحياء. 3. نشر سيارات بأماكن تجمع المياه وفق خريطة معدة مسبقًا. 4. تحديد المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الأمطار. Advertisements 5. نشر سيارات بمناطق المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبينى وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن . 6. مراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها. 7. تجهيز ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه. 8. ترميم واصلاح وتطهير مخرات السيول. 9. إعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية. 10. توفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة.

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