شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء بسوهاج اليوم لافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة "وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الخميس، وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب والرياضة ورئيس هيئة الأبنية التعليمة في زيارة متوقعة إلى مراكز المحافظة المختلفة، والتى تشمل تفقد وافتتاح عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن ضمن المشروعات التى سوف يتم افتتاحها محطة المعالجة الثلاثية بتكلفه تصل إلى حوالى 347 مليون جنيه.

وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية باستكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط للقرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظة وهذه المشروعات الخاصة بالمياه والصرف غيرت الواقع في العديد من تلك القرى وأن الصعيد بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

يذكر أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه والذى يخدم 22423 نسمة كما تم الانتهاء من شبكات الانحدار بطول 16109متر بتكلفة 17.7 مليون جنيه وتنفيذ 3078 وصلة منزلية بتكلفة 8 مليون جنيه هذا بالإضافة الى الانتهاء من استكمال محطة معالجة الصرف الصحي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 40.5 مليون جنيه كما تم الانتهاء من اعمال استكمال مزرعة محطة معالجة الصرف الصحي بنسبة 92% والتي تم انشائها على مساحة 42 فدان بتكلفة 27.5 مليون جنيه.

واستكمال محطات رفع قريتى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بتكلفة تبلغ 31.9 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ للمحطات 97% وجارى استكمال شبكات الانحدار بطول 54997 متر بقيمة 84.9 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ لقرية عرابة ابو الدهب 99% ونسبة 83% لقرية عرابة ابو عزيز وجارى استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب والتي تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بقيمة تبلغ 84.9 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ للمحطة 70% وجارى استكمال مزرعة محطة معالجة عرابة أبو الدهب والتي تم انشائها على مساحة 240 فدان بتكلفة تبلغ 57.6 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ حتى الان 10%.

Advertisements

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة إفتتاح بعض المدارس الجديدة ومراكز الشباب وميدان العارف والحديقة المتحفية والمسرح الرومانى.