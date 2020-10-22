شكرا لقرائتكم خبر عن عبر مطار أنطاليا التركي.. السائحون الروس يعودون إلى الغردقة 29 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد سنوات من الغياب والبُعد عن زيارة المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، أعلنت كبرى شركات السياحة والطيران الروسية الشهيرة العاملة في مصر عن عودة السائحين الروس للغردقة من خلال رحلات جوية غير مباشرة من المدن الروسية عبر مطار أنطاليا التركي، ومن المقرر أن تكون أولى الرحلات السياحية يوم ٢٩ أكتوبر الجاري بين مطاري أنطاليا والغردقة وذلك بمعدل رحلة يوميا خلال الثلاث أيام الأولي للتشغيل وبمعدل ٣ رحلات يوميا بداية من ٢ نوفمبر المقبل

فيما رحب العاملون بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر باستئناف الحركة السياحية الروسية حتى وإن كانت بشكل غير مباشر بين الغردقة والمدن الروسية، وأن هذه الرحلات ستساهم في زيادة إشغالات الفنادق والقرى السياحية.

من جانبه أكد سامح سالم، مدير فرع شركة بإيجاس للسياحة بالغردقة المنظمة للرحلات، والتي تعد إحدى كبرى شركات السياحة الروسية في مصر، وذلك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا وذلك لنقل الوفود السياحية الروسية شيء مبشر للقطاع السياحي.

وذكر سالم الرحلة الاولي ستصل للغردقة في ٢٩ أكتوبر الجارية وتقل ٢٢٠ سائح روسي وسيقام احتفال لاستقبال اول رحلة بالاضافة إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر أن خط الطيران السياحي الجديد من المتوقع ان يحظى بإقبال كبير من جانب الوفود الروسية الراغبة في قضاء الإجازات في مصر بالاضافة إلى الروس الذين كانوا مقيمين بالغردقة قبل انتشار فيروس كورونا.

كانت الرحلات السياحة الروسية قد توقفت إلى مصر منذ سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء منذ ٥ سنوات.

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