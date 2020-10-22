شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة العمليات المركزية بـ«الشباب والرياضة» في كفرالشيخ لمواجهة الطوارئ الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشكيل وتفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة أخطار موجة الطقس السيئ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحسبًا للتقلبات الجوية، واحتمال سقوط الأمطار الغزيرة حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وأي ظروف أو مخاطر متوقعة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشكيل غرفة إدارة الأزمة من لجان متنوعة لإدارتها على مدار الساعة.
وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه وجّه بفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية ،وكذلك المنشآت الرياضية في حالة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، حيال ذلك لحماية الأفراد من أي أخطار، وتجنب أي أضرار مادية بتأثر الملاعب حال غزارة الأمطار مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.
وأضاف محروس أن تشكيل غرفة إدارة الأزمة بمراكز الشباب ومقار الادارت الفرعية القائمين على التواصل مع غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سوء الأحوال الجوية.
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