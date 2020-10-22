شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إعادة فتح استقبال الشهادات العليا بمناطق التجنيد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وافق على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد المختلفة، للشهادات التي تم اعتمادها خلال شهر سبتمبر، في الفترة من 2/11/2020 حتى 24/11/2020، حتى لا يتضرر الطلاب بسبب أي تأخير في اعتماد النتائج في أي من الجامعات والمعاهد العليا.
يأتي ذلك حرصا على الطلاب، وفي ضوء التأخير في اعتماد بعض نتائج السنة النهائية والذي حدث في بعض الجامعات، نتيجة الظروف التي حدثت بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
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