محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، استعدادا لسقوط الأمطار المتوقعة ببعض المحافظات.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على مدار الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب، عند سقوط الأمطار، مشددة على ضرورة توعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ في الفصول وعدم تواجد الطلاب في أماكن مرتفعة.
كما وجهت الوزارة، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه في مناطق سقوط الأمطار وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعي.
وأضاف شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذا القرار من اختصاص المحافظين حسب الحالة في كل محافظة على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء.. توجيهات من التعليم للمدارس للتعامل مع الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.