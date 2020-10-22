بالقرعة العلنية.. نقابة المهندسين تخصص 62 شقة لأعضائها بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

فاز 62 مهندسا بوحدات سكنية بالتجمع الخامس، وذلك خلال القرعة العلنية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين أمس الأربعاء لتخصيص الوحدات التي تمتلكها النقابة بالتجمع الخامس.

الوحدات المطروحة في القرعة مقامة داخل "كمبوند" متكامل المرافق، على مساحة 44.5 فدان، بتقسيم منطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الجامعة الأمريكيةـ وتتراوح مساحاتها بين 130 و185 مترا..

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وتمت القرعة بشفافية كاملة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، تحت إشراف لجنة نقابية برئاسة المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين- مقررا-، وعضوية المهندس أحمد سويلم مدير إدارة الإسكان بالنقابة، ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية بالنقابة العامة للمهندسين.

ومن المقرر طرح 176 وحدة سكنية بالتجمع الخامس خلال قرعة علنية ثانية يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الوحدات السكنية بالتجمع الخامس التي شهدتها النقابة اليوم، هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت النقابة يوم السبت الماضي قرعة علنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر، فيما شهدت يوم الاثنين الماضي قرعة علنية لتخصيص 89 وحدة سكنية بالحي التاسع بإسكان العبور.