الجيزة: قافلة تنموية بمساكن عشش السودان بالدقي بحضور متدربي الأكاديمية الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت محافظة الجيزة، ورشة لأعمال الأشغال اليدوية لقاطني عشش السودان بحي الدقي، وبحضور المتدربين من البرنامج الرئاسي "EPLP".

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ووفرت المحافظة، خلال الورشة، كتب خارجية لطلبة الثانوية العامة من أهالي المنطقة، وذلك استكمالاً لأعمال القافلة التنموية بمنطقة مساكن عشش السودان في إطار التعاون المثمر ما بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة وبالتزامن مع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة.

كما استمرت أعمال مركز الدعم النفسي وبناء الذات على أن يتم استكمال البرنامج خلال الأيام القادمة.