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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في انهيار منزل بمدينة العلمين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار منزل قيد الإنشاء بمنطقة قبلي السكة الحديد بجوار دار الأيتام بمدينة العلمين القديمة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 اطفال.
كانت غرفة عمليات مدينة العلمين القديمة وصلها بلاغ بسقوط وانهيار منزل تحت الإنشاء، وبمتابعة الحادث تحركت على الفور سيارات الاسعاف والدفاع المدني.
وتبين إصابة 6 أشخاص بينهم 4 اطفال نقلوا إلى المستشفى بإصابات خفيفة، وخضعوا للمتابعة حتى استقرت حالاتهم، وخرج مصابان من المستشفى.
وكلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فور علمه بالحادث بانتداب لجنة على الفور للانتقال إلى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل.
وتبين للجنة بعد المعاينة الأولية للعقار المنهار أنه عقار تحت الإنشاء مسقوف بالأخشاب، ومكون من طابق أرضى فقط عبارة عن 4 غرف.
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