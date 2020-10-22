شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة على الضبعة والمعلمين وسيدي عبد الرحمن في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على مدينتي الضبعة والعلمين ومنطقة سيدى عبدالرحمن في محافظة مرسى مطروح. وذكرت هيئة الارصاد الجوية، في بيان، مساء الأربعاء، أنه تبعا لآخر إصدارات الأقمار الصناعية تتساقط الامطار على مدينة الضبعة الان يصاحبها البرق والرعد وتتجاوز إلى مدينة العلمين وسيدي عبدالرحمن. وتم تسجيل كمية الامطار في محطة الضبعة التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية حتى الآن ٦.٣ ملي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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