شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الليلة الختامية لمولد الدسوقي دون احتفالات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلا الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق وجميع شوارع المدينه ومسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي من أية مظاهر للإحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي بسبب تنفيذ الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا لأول مره منذ بدء الإحتفال بمولده منذ عشرات السنوات، ورغم أن باكر الخميس هو الليله الختاميه لتلك الإحتفاليه وكان يفد لمدينة دسوق أكثر من 2 مليون زائر من محبي ومريدي القطب الصوفي الدسوقي للإحتفال بمولده من مختلف محافظات مصر والدول العربيه والإسلاميه، إلا ان هذا العام تم إلغاء تلك الإحتفالات خوفا من تفشي كورونا.

الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ قال لـ«المصري اليوم»، إن الإحتفالات بمولد القطب الدسوقي تم إلغاءها هذا العام ضمن الإجراءات الإحترازيه التي إتخذتها الدوله ووزارة الأوقاف هذا العام، وتم إبلاغها لكافة جهات الإختصاص والطرق الصوفيه، حرصا على سلامة المواطنين، وتم الإلتزام من الجميع بتنفيذ تلك الإجراءات، وحتي الأن لا توجد أية خوارق لتلك الإجراءات، ونشكر رجال الطرق الصوفيه على إستجابتهم لتنفيذ تلك الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا ودورهم الوطني حيال ذلك.

الشيخ محمد مختار أبوزيد، وكيل الطرق الصوفيه بمدينة دسوق، أكد أنه لا توجد أية مظاهر للإحتفال بمولد الدسوقي هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الأجهزه المعنيه بالدوله ومشيخة الطرق الصوفيه وضمن الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا، مضيفًا أنه يحظر دخول حجرة ضريح الدسوقي بالمره ضمن الإجراءات الإحترازيه لأنها مغلقه ومن يريد أن يقرا له الفاتحه فمن خارج المسجد أو من مكان إقامته ببلدته حرصا على سلامة الجميع.