شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهربة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، من ضبط كمية من الأدوية المهربه ومجهولة المصدر وأخرى تؤثر على الصحة النفسية. كان وكيل وزارةالصحة بقنا قد وجه إدارة التفتيش الصيدلي بالمحافظة على التفتيش والمتابعة المستمرة للصيدليات الخارجية وضبط المخالفين. ووجهت إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة أسماء محمد مصطفي مدير إدارة الصيدلة ومدير التفتيش الصيدلي الدكتور محمد نصر إلى أحد مراكز المحافظة وذلك بناءا على معلومات وردت عن تواجد مخزن للأدوية خاص بإحدي الصيدليات الكبري وغير مرخصة فتم مداهمة مخزن أدوية غير مرخص تابع لإحدى السلاسل بأحد مراكز محافظة قنا. وتم العثور على أدوية جدول أول مخدرات مهربة وأخرى جدول أول مخدرات مسجلة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مهربه وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومحظور تداولها إضافة إلى أدوية مستشفيات محظور تداولها خارج المستشفيات فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهربة في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.