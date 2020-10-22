شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي كشف سياسية تركيا دون ذكر اسمها حفاظًا على قيمة حديثه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر واليونان تعرضتا للقهر من قبل تركيا، مشيرًا إلى أن الأتراك ينظرون إلى مصر دائمًا بشكّل منفصل عن الدول العربية ويعتبرونها حضارة بذاتها.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذع على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن تركيا مصدر شغب في المنطقة، وتف وراء «داعش» وتعبث في «حوض البحر المتوسط، كمان أنها من ضمن الدول الراعية للإرهاب، وتستغل قضية المهاجرين للضغط على أوروبا».

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف خلال كلمته بالقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، اليوم، سياسة تركيا دون ذكر اسمها مباشرة حفاظًا على قيمة حديثه.

وأوضح «الفقي» أن مصر وقبرص واليونان دائمًا يبحثون عن جذورهم المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك حملة في السعودية تهدف إلى مقاطعة المنتجات التركية، قائلًا: «نوايا تركيا السيئة تجاه الدول العربية سبب الحملة السعودية لمقاطعة منتجاتها».

وأكد «الفقي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح نجاحًا مبهرًا في علاقاته مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يجب القلق من المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خاصة أن تصريحاته للاستهلاك المحلي فقط.

وأوضح «الفقي» قائلًا: «متراهن مع أصحابي حول نتائج الانتخابات الأمريكية»، وأن «ترامب» سيظل ظاهرة.

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