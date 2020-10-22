شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية في طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإنشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بطور سيناء لتوفير موارد ذاتية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وعقد محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا، الأربعاء، بحضور المهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع إنشاء شركة باسم محافظة جنوب سيناء لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بمدينة طور سيناء، حتى تكون كافة المشروعات تحت مظلة واحدة لضبط التشغيل والرقابة وتحديد المسئوليات حتى يمكن توفير موارد ذاتية للمحافظة، على أن يتم الأخد في الإعتبار أن تكون الاسعار في متناول كافة المواطنين وتقديم افضل خدمة ممكنة مما يكون له اثر في الحفاظ على الوعى الثقافى والامن القومى.