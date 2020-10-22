شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الطفولة» في اجتماع شهري بالعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمود بريك، رئيس حى العامرية ثان، اجتماعا شهريا لحماية الطفولة بحضور عصام عبدالمنعم، سكرتير عام الحى لوحدة الطفولة، وأمل عادل، رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وعضو الوحدة العامة ورئيس الوحدة الفرعية بالحى ومسئول من منطقة العامرية الطبية والجمعيات كريتاس والأمين واخصائى الاسرة بالتضامن الاجتماعى.

وأكد «بريك» تذليل العقبات أمام المشاكل التي تواجه الأطفال المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى مساعدات أو تقديم خدمات لهم عن طريق الحى.

وقامت جمعية الأمين بعرض بعض حالات الأطفال المعرضين للخطر وتمت مناقشتها وتقديم التوصيات لحل مشاكلهم.

وانتهى الاجتماع بتقديم الشكر للحضور لحضور الجميع وتقديم الخدمات للأطفال وجارى الاستمرار في عقد الاجتماعات.