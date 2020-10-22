شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس «مصر للسياحة» تطوير فندق مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، مصطفي النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، بحضور المستشار ابراهيم عبدالغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، واماني النجار، العضو المنتدب لشركة مصر، والمستشار محمود حسين المستشار القانوني واللواء ايمن زكريا مدير عام فندق بورسعيد مصر للسياحة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
وناقش المحافظ مع الحضور سبل الارتقاء بفندق مصر للسياحة والموضوعات المتعلقة بتطوير الفندق على أعلى مستوى، في إطار الطفرة التي تشهدها المحافظة في مجال السياحة، والعمل على رفع كفاءة العديد من المنشآت السياحية تماشيا مع الإنجازات التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.
وأكد المحافظ أهمية تطوير المنشآت السياحية والتى تعيد لبورسعيد مكانتها السياحية الرائدة بالإضافة إلى الكيانات السياحية العملاقة الجارى إنشائها في بورسعيد.
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