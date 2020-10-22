شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات كهربائية وخدمات سياحية..تعرف على مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين فى منطقة الأهرامات بما يتوافق مع عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث جارى إضافة عدد من الخدمات السياحية بالمنطقة فى إطار مشروع التطوير الجارى.

وإليك أهم ملامح مشروع تطوير منطقة الأهرامات وموعد الافتتاح المرتقب:

1- بدء التشغيل التجريبى لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتى سيتم تجربتها فى مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية.

2- تبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما واحد ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة أبو الهول قبل العودة لمركز الزوار.

3- الحافلات السياحية الكهربائية سيتم استخدامها في الزيارة بالمنطقة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية.

4- افتتاح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة.

5- افتتاح منفذ بيع معتمد لحاملي التراخيص الصادرة من الجهات المختصة فقط، وذلك فى إطار تطوير منظومة الباعة داخل هضبة الاهرامات بشكل متميز وراقي.

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6- الانتهاء هندسياً بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها.

7- تجرى الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع وان تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف 2021.

8- تزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف.

9- استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار.

10- تقديم خدمات الكترونية للزوار من تطبيقات للحجوزات المسبقة وتطبيقات لتقديم المعلومات عن الموقع الاثري وعن الخدمات المقدمة في المنطقة.

11- بالتزامن مع مشروع تطوير منطقة آثار الهرم، جارى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولى إلى الضعف وافتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم.