شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بعد إغلاق طريق الواحات لإنشاء كوبرى علوى ونفق سيارات..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الإدارة العامة للمرور، تحويلات بمحيط الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق الواحات بالجيزة، لمدة 6 أشهر لحين إنجاز كوبرى علوى ونفق سيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويلات لحركة السيارات، فعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق المتجه لطريق الفيوم الإنحراف يمينا والسير باتجاه طريق بديل تم إستحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى، ثم الإنحراف يساراً والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى وإستكمال السير باتجاه طريق الفيوم.

وسيتم إجراء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء (كوبرى علوى – نفق سيارات) بمحيط منطقة الطريق الدائرى وتقطاعه مع طريق الواحات، والذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديداً فى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه طريق الفيوم لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية، وذلك لمدة ستة أشهر.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسيير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.