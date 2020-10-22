شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب:الدولة العميقة والديمقراطيون يشعرون بالتوتر قبل 13 يوما من الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الدولة العميقة والديمقراطيين يشعرون بالتوتر قبل 13 يوما من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيفوز بالبيت الأبيض لولاية ثانية ويفوز بأصوات ولاية كارولينا الشمالية.

وتعهد فى فعالية انتخابية فى كارولينا الشمالية، أنه سيحافظ على الوظائف بنمو ملحمى، وعلى التعديل الثانى من الدستور الأمريكى والذى يسمح بالحق فى حمل السلاح، وعلى الاكتفاء الذاتى من الطاقة.

وقال إن الوباء أوشك على الانتهاء، ساخرا من الحديث طوال الوقت عن "كوفيد ، كوفيد ، كوفيد، كوفيد"، وقال إن الناخبين عليهم أن يختاروا بين ازدهار ترامب أو إغلاق بايدن.

وطالب الحضور الذين بدا أن عددهم يتجاوز عشرات الآلاف بأن يطالبوا حاكم ولايتهم بفتح الاقتصاد، قائلا إنه سيفتح أبوابها فى 4 نوفمبر، اليوم التالى للانتخابات، وهتف الحضور بشعارات مثل " 4 سنوات أخرى"، و"نحبك"، و"الولايات المتحدة".

ودعا الرئيس مرة أخرى النساء فى الضواحى أن يظهرن حبهن له عن طريق التصويت، قائلا إنه جعل الضواحى آمنة مرة أخرى، وقام بعمل جيد للغاية.

وهاجم ترامب برنامج 60 دقيقة، ومذيعته حيث قالت له إنه "يتوسل" من أجل أصوات النساء، فرد عليها إنه يقول ذلك مازحا وكرر جملته لنساء الضواحى "أرجوكن أحبونى".

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وقال إن فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن معناه وجود قاضي فى المحكمة العليا من اليسار الراديكالى، معتبرا أنه رفض الإفصاح حتى الآن عمن يمكن أن يرشحه لأنه يعلم ذلك.

وقال إن فوز بايدن معناه عودة المتظاهرين الذين يحرقون العلم الأمريكى، متعهدا أن بلاده لن تكون أبدا دولة اشتراكية.