شكرا لقرائتكم خبر عن 14 خطوة لتعزيز صحة الشباب باستراتيجية السكان 2030 لحل أزمة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد محور صحة الشباب والمراهقين، من أبرز المحاور التي لها دور كبير في حل أزمة الزيادة السكانية والتصدي لها، وذلك وفقا لاستراتيجية السكان التي وضعتها الحكومة 2030، وفيما يلى نستعرض أبرز آليات هذه المحور بالتفصيل:

1. تقوية الالتزام ودعم الصحة والحقوق الإنجابية واحتياجات المراهقين الشباب عن طريق تهيئة المجتمع لانتهاج السلوكيات الإيجابية تجاه مشاكل الشباب الجنسية، والإقرار بحقوقهم المحددة، واحتياجاتهم المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

2. توفير البيئة الداعمة والممكنة للتمسك بالصحة والحقوق الإنجابية للشباب، توفير الموارد اللازمة والتأكيد على تخصيصها لهذا البرنامج.

3. إتاحة الفرصة أمام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية.

4. إقرار تشريعات صديقة للشباب والمراهقين

5. تمكين وتهيئة الشباب ليكونوا دعاة من أجل حقوقهم.

6. العمل بالتشارك والتشبيك مع منظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات.

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7. تعزيز مشاركة الشباب في الإدارة الحاكمة، وفي تحديد وتطوير البرامج التي تتعلق بهم، وذلك عن تشجيع مشاركة الشباب في وضع السياسات والقرارات في مجتمعاتهم، ومشاركتهم في المنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، وكسب تأييد البالغين للعمل مع الشباب كشركاء مشاركين معهم

8. تشجيع ودعم المبادرات الشبابية وتشجيع البرامج التي يقودها الشباب.

9. تشجع الأساليب العلمية الصحيحة للتعامل مع أمري الشهاب التي تخدم الصحة الإنجابية والجنسية.

10.تحديد وتنفيذ برامج توعية، ومشاركة وفتح حوار مع أولياء الأمور والمعلمين والمسؤولين على المستوى المركزي ومستوى المحافظات

11.مشاركة الشباب في اختيار أساليب توفير المعلومات والثقافة.

12.إتاحة الاستفادة بحملة واسعة من الخدمات الملائمة للشباب، من خلال توفير خدمات متكاملة عالية الجودة ومناسبة للشباب، بحيث تلبي الاحتياجات الخاصة للرجال والنساء تتضمن الخدمات المتعلقة بالإجهاض، التثقيف والاتصال، فيروس نقص المناعة البشري الإيدز)..

13.تفعيل نظام الإحالة بين مستويات الخدمة المختلفة، من خلال مشاركة الشباب في تنفيذ ومتابعة وتقييم الخدمات، وبناء قدرات مقدمي الخدمات وتحفيزهم لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

14.تغيير البيئة الداعمة للممارسات التي تؤثر على الصحة والحقوق الإنجابية للنساء الشابات.