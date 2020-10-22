شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الإسبانية: مصر تعد نموذجا جيدا لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أرانشا جونزاليس، وزيرة الخارجية الإسبانية، أنه يجب أن نضع جميع الفاعلين في ليبيا حول طاولة المفاوضات، وأن أسبانيا ترفض الإجراءات الأحادية التي تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أن أسبانيا تشارك موقف الاتحاد الأوربي المتضامن مع قبرص واليونان ضد الإجراءات الأحادية في منقطة شرق المتوسط وما يحدث من تعديات على المناطق الاقتصادية.

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وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: " تلويح الرئيس التركي باستخدام القوى بشكل مستمر غير مقبول، ويجب أن نتجنب أي مواجهة عسكرية في شرق البحر المتوسط، وعن ترسيم الحديد البحرية فلابد أن يكون هناك تفاوض بين الدول التي تتشارك في نفس الحدود المائية، لأن المفاوضات هي الوسيلة المثلى للاستغلال السلمي للطاقة في البحر المتوسط".

وقال: "يجب مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية بالدول المطلة على البحر المتوسط، لمواجهة الاتجار بالبشر واستغلالهم في الإرهاب، ويجب تقديم الدعم الدول التي تمثل مصدرا للاجئين لتحقيق تنميتها الاقتصادية، ومصر تعتبر نموذجا جيدا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".