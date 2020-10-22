احذر من هذه الأفعال تجاه مهمات الكهرباء فى حالة سقوط الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءة كل ما يريد معرفته عن كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء فى حالة سقوط الأمطار والسيول، وهناك بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار والتقلبات المناخية. وفيما يلى بعض النصائح : 1. فى حالة سقوط امطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك او أعمدة إنارة. 2. فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الارض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء. Advertisements 3. عند ملاحظة وجود اسلاك كهربائية او أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة. 4. وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات و مشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121. وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

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