أخبار × 24 ساعة..السيسى يدعو خلال القمة الثلاثية للتصدى للدول الداعمة للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:- السيسي يدعو خلال القمة الثلاثية مع قبرص واليونان للتصدى للدول الداعمة للإرهاب الرئيس السيسي: قدمنا نموذجا ناجحا فى ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص رئيس الوزراء يكلف بتطبيق غرامات غير الملتزمين بالكمامة بعد زيادة حالات كورونا البنك الدولى يعلن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لـ9 مليارات دولار الحكومة: 13 مجمعا صناعيا لصغار المصنعين والشباب.. والمصنع جاهز بالتراخيص الصحة العالمية: المنحنى الوبائى لفيروس كورونا فى مصر انخفض بشكل جيد وزيرة الصحة: فحص 951 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع وزيرة الصناعة تعلن طرح 1657 وحدة كاملة المرافق فى 7 مناطق صناعية الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية غدا قد تصل للسيول Advertisements وزير المالية يعلن زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%.. أخبار مصر وزير التعليم: زيادة مستمرة فى حوافز المعلمين ولن يستقطع أى مبلغ من رواتبهم وزيرة الصناعة: نعمل على توفير فرص عمل للجميع.. وتؤكد: عاوزين الناس تشتغل وزير المالية: إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم تفاصيل حزمة المزايا المالية الجديدة من الحكومة لـ2.1 مليون معلم.. انفوجراف وزير التربية والتعليم يعلن تنفيذ زيادات المعلمين من يناير المقبل البترول تعلن تعاونا واعدا بين مصر وقبرص واليونان فى مجال الطاقة والغاز مجلس الأمن الأفريقى برئاسة مصر يناقش تداعيات ظاهرة المقاتلين الأجانب بأفريقيا

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