شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..السيسى يدعو خلال القمة الثلاثية للتصدى للدول الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:-
البنك الدولى يعلن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لـ9 مليارات دولار
وزيرة الصحة: فحص 951 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع
وزير المالية يعلن زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%.. أخبار مصر
وزيرة الصناعة: نعمل على توفير فرص عمل للجميع.. وتؤكد: عاوزين الناس تشتغل
وزير المالية: إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم
وزير التربية والتعليم يعلن تنفيذ زيادات المعلمين من يناير المقبل
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