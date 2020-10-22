مصطفى الفقى: تركيا أصبحت مصدر شغب بالمنطقة لبعثها فى حوض البحر المتوسط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس جامعة الإسكندرية، إن هناك كيمياء خاصة بين الجانب المصري واليوناني، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قطع العلاقات المصرية مع تركيا عندما اعترض سفيرها على الإصلاح الزراعي.

وأضاف "الفقي" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن الأتراك ينظرون لمصر بشكل منفصل عن المنطقة ويعتبرونها ندًا بذاتها، موضحًأ أن تركيا أصبحت مصدر شغب في المنطقة لأنها تقف وراء داعش وتعبث في حوض البحر المتوسط.

وتابع، أن الرئيس السيسي كشف سياسة تركيا دون ذكر اسمها مباشرة حفاظًا على قمة حديثه، وذلك حيث أن الرئيس السيسي أكد في كلمته خلال القمة المصرية اليونانية القبرصية، أن مصر لن تنسي الدول الراعية للإرهاب، وتركيا من ضمن هذه الدول، بجانب قوله إن مصر لم تتاجر بقضية الهجرة مثلما فعلت دول أخرى وهي تركيا، وذلك حيث أن تركيا تستغل قضية المهاجرين للضغط على أوروبا.

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وأردف رئيس مكتبة الإسكندرية، أن هناك حملة في السعودية لمقاطعة المنتجات التركيا وإحساس خارجي عام بالشك في تركيا، موضحًا أن نوايا تركيا السيئة تجاه الدول العربية سبب هذه الحملة من قبل المملكة العربية السعودية لمقاطعة منتجاتها.

وأوضح "الفقي" أن مصر واليونان وقبرص دائمًا ما يبحثون عن جذورهم المشتركة.