شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم 7 نصائح لمربى الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن تم تشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكل محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.

وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وحفاظًا على ثرواتنا الحيوانية والداجنة بأشكالها المختلفة، وبناءً تقارير الأرصاد الجوية حول توقع طقس وظروف جوية طارئة.

وأضاف "سليمان"، أن القطاع أصدر عدة نصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة على النحو التالى:

1.ضرورة تطهير مجرات السيول ومجارى المياه، وكذلك تطهير بالوعات تصريف المياه وشبكات الصرف الصحى.

2.تجهيز وسائل ومعدات وماكينات شفط المياه

3.على أصحاب مزارع الثروة الحيوانية والداجنة القريبة من المناطق المتوقع أن يغمرها الأمطار بنقلها لأماكن أخرى بعيدة لعدم حدوث خسائر مادية.

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4.عمل حواجز حول المزارع لمنع دخول أو تسرب أى مياه، والعمل على رفع منسوب أرضيات المزارع، وكذلك عمل صيانة للأسقف الخاصة بالمزارع.

5.تجهيز رصيد كافٍ من الأعلاف اللازمة لتغذية المواشى كإجراء احترازى فى حالة الأمطار الغزيرة مع مراعاة تخزينها فى أماكن جافة ونظيفة وبعيدة عن أى تسرب للمياه.

6.السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه.

7.التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت في المزارع أو المصانع أو محال الاتجار في الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن.

الإبلاغ الفوري في أقرب إدارة بيطرية أو زراعية أو على أرقام واتس أب القطاع (01558626681 - 01558626682) عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها.