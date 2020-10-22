شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الأسبانية: نعمل مع مصر لحل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أرانشا جونزاليس، وزيرة الخارجية الأسبانية، أنها تعشق التاريخ المصرى العريق وتاريخ الفراعنة منذ أن كانت صغيرة، مشيرة إلى أن أسبانيا بلد عانى من الإرهاب فى فترات معينة، وهى مشتركة مع مصر فى محاربة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اللذين يعانون من الإرهاب، ومواجهة داعش فى العراق وليبيا وعدد من المناطق، ويتم تبادل وجهات النظر باستمرار فى هذا الأمر.

وأضاف خلال لقاءها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "مصر وأسبانيا يتشاركان الحاجة فى أن تكون ليبيا والليبيين أن يجدون حلا بدون تدخلات اجنبية حفاظا على وحدة ليبيا، فى إطار استعادة الأمن من خلال التفاوض، والوصول لاتفاق سياسى تحت مظلة الأمم المتحدة، ولذلك مصر وعدد من دول المنطقة مثل تونس والجزائر نعمل معا من أجل الإسهام وتوفير المناخ المناسب للتوصل إلى حل من الداخل".

وقال: "أكدنا مرارا على أن يكون الحل لتلك القضية بأيادى الليبيين، ونحن ندعم الجهود المصرية التى اتخذتها من أجل حل تلك القضية ودعم المباحثات الخاصة بالصراع، ويقلقنا انتقال الحركة عن طريق الساحل وإفريقيا الغربية وانتقال الإرهاب إلى هناك، ولابد من تضافر الجهود لإيجاد حل لتلك الأزمة، ومصر تتشارك مئات الآلاف من الكيلومترات مع ليبيا وبالتالى قلق منطقة البحر المتوسط أمر مشروع والجميع يسعى لإيجاد حل".

وأضافت: "وجدنا تشارك وتفاهم كبير مع مصر فى العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة الليبية، وسواء كان الحل قريب أو بعيد، يجب أن نضع جميع الفاعلين فى ليبيا حول الطاولة وكلما كان ذلك قريبا سيكون من الأفضل، وليس فقط لجيران ليبيا ولكن للشعب الليبي، الذى يحتاج للكثير من الدعم فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا".