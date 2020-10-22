شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: الموجة الثانية من كورونا أكثر شراسة والأعداد تتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن عدد ضحايا فيروس كورونا في أوروبا ضخم للغاية، مضيفا أن أعداد إصابات فيروس كورونا تتزايد بشكل مرعب في الولايات المتحدة، والموجة الثانية للفيروس أكثر شراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم عمرو خليل، أننا نحتاج إلى وقفة من المواطنين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وفى نفس السياق قال مسئول الصحة، إن اعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا اليوم تسجل 178 حالة إصابة جديدة، ويطالب المواطنين بالعودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية من جديد.

وأضاف خلال المداخلة أن غرفة عمليات للوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، مضيفا ان وزيرة الصحة هالة زايد غادرت إلى إيطاليا وعقدت اجتماعا مع مديريات الصحة عبر الفيديو كونفرانس.

وتابع أن غرفة تقصى وترصد لإصابات فيروس كورونا تعمل على مدار الساعة، ومستشفيات العزل جاهزة لاستقبال أيه حالات، ويجب العودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية.