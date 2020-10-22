شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 13 قاعة أفراح بطريق المريوطية شبرامنت فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن شن حملة غلق وتشميع وإشغالات على 13 قاعة أفراح تدار بدون ترخيص بطريق المريوطية شبرامنت وتم مصادرة محتوياتهم وايداعها بمخازن المدينة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت اشراف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

من ناحية أخرى كانت محافظة الجيزة أعلنت عن غلق 21 سنتر للدروس الخصوصية فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبو النمرس ومدينة الحوامدية فى إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور، ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

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