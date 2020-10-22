الارشيف / أخبار مصر

غلق وتشميع 13 قاعة أفراح بطريق المريوطية شبرامنت فى الجيزة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 13 قاعة أفراح بطريق المريوطية شبرامنت فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن شن حملة غلق وتشميع وإشغالات على 13 قاعة أفراح تدار بدون ترخيص بطريق المريوطية شبرامنت وتم مصادرة محتوياتهم وايداعها بمخازن المدينة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت اشراف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

من ناحية أخرى كانت محافظة الجيزة أعلنت عن غلق 21 سنتر للدروس الخصوصية فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبو النمرس ومدينة الحوامدية فى إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور، ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

122382702_2697262687259277_3107144614789113445_o

 

 

122121177_2697262620592617_7118464693168168328_o

 

 

122345848_2697262577259288_301867368618378023_o

 

Advertisements

 

122370915_2697262537259292_5686882632839571633_n

 

 

122451216_2697262487259297_2751200362600112930_o

 

 

122120138_2697262400592639_4203811315874713586_o

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع 13 قاعة أفراح بطريق المريوطية شبرامنت فى الجيزة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا