شكرا لقرائتكم خبر عن تمركز سيارات شفط المياه بشوارع وميادين حى الدقى استعدادا للطقس السيئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، سيارات حملة حي الدقي لشفط المياه بالارتكاز في ميدان الجلاء وشارع التحرير بنطاق منطقه كوبري الخشب ، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستعداد لمواجهة تجمعات مياه الأمطار بالارتكاز بسيارات شفط المياه.

وقال رئيس حي الدقى، في بيان اليوم، إنه تم التنسيق بالدعم من هيئه النظافة وهيئة الصرف في حاله الحاجة لذلك.

وفى السياق تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة وفى إطار ذلك عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً بحضور المديريات والاحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التى تمت مشدداً على كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد أى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها.

وكلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور مشيراً أنه تم تحديد عدداً من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبينى و أمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن .

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