شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 752 طن مخلفات قمامة من أبو النمرس والواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة 500 طن مخلفات بعزبة مدكور بمركز ومدينة أبو النمرس، كما نفذت حملة صيانة لأعمدة الإنارة، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة رئيس مركز أبو النمرس، حيث تم رفع تراكمات قمامة ومخلفات صلبة بطريق عزبة مدكور ترسا وتم رفع ما يقرب من 500 طن وجارٍ استكمال الأعمال والانتهاء من التجمع، كما تم عمل حملة نظافة وتجريد وصيانة وتغيير كشافات أعمدة الإنارة بطريق عزبة مدكور وطريق عزبة مدكور ترسا.

وفى السياق يواصل حي العمرانية أعمال تطوير شوارع بسام الشريف وأحمد كامل بالعمرانية، حيث تم دك الدقشوم بشارع بسام الشريف من أحمد كامل وذلك تمهيدًا لرصف الشارع، وتم تركيب ودهان أعمدة الإنارة بشارع أحمد كامل وشارع بسام الشريف من أحمد كامل، وتم استكمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع نشأت من شارع الهرم تمهيدًا لرصف الشارع .

وأسفرت حملة بمركز ومدينة الواحات عن رفع 25 طن مخلفات قمامة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل واستمرار حملات النظافة بالمركز والقري، حيث نفذت فرق الانارة تحت إشراف رئيس المدينة، أعمال استكمال زرع أعمدة إنارة بطريق بئر المطار، والذي يربط بين قرية منديشة وطريق العجوز الجديد ، والذي تم رصفه ضمن الخطة الاستثماري ، كما نفذت فرق النظافة والتجميل بقرية منديشة مركز الواحات البحرية برفع كفاءة شارع التوحيد وشارع المجلس وايضا شارع الحاج سعيد وشارع، كما تم الدفع بالمكنسة الآلية لرفع الأتربة بالطريق العام من أمام الإدارة التعليمية وحتي مدخل مدينة الباويطي بطول 2كم تقريبا