نشرة الحوادث المسائية.. خطة الداخلية لتأمين انتخابات النواب وطفل يقتل والده لسرقة أمواله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد: شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا: -تقنيات حديثة والربط الفعال بين مديريات الأمن.. خطة الداخلية لتأمين انتخابات النواب للتفاصيل اضغط الرابط -الطفل القاتل.. هشم رأس والده المُسن لسرقة أمواله بالشرقية للتفاصيل اضغط الرابط -بعد مقتل عامل.. أمن الدقهلية يحاصر قرية "أويش" لمنع الاشتباكات بين عائلتين للتفاصيل اضغط الرابط -"هيدرو وحشيش" بـ 5 ملايين جنيه.. إحباط ترويج شحنة مخدرات في مطروح للتفاصيل اضغط الرابط -بلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام لمنعه حضور صحفية خلال اجتماعه بالصحفيين Advertisements للتفاصيل اضغط الرابط -28 أكتوبر.. النطق بالحكم على "سيدة المحكمة" في واقعة التعدي على ضابط شرطة للتفاصيل اضغط الرابط -22 ديسمبر.. الحكم على 18 متهمًا في قضية "الإتجار بالبشر" للتفاصيل اضغط الرابط -النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد للتفاصيل اضغط الرابط -الفتوى والتشريع: إلزام متحف "محمد علي" بإخطار "ضريبة الملاهي" بالحفلات قبل ٣ أيام للتفاصيل اضغط الرابط -التأديبية تجازي مسئولين سابقين بالتليفزيون صرفوا مبالغ مالية لمذيع دون حق للتفاصيل اضغط الرابط

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