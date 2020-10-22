المتهم باختلاق واقعة تعرضه للسرقة بالإكراه في حلوان: "كنت رايح أشتري مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف حقيقة تعرض سائق لسرقة مركبة التوك التي كان يستقلها على يد مجهولين، وتبين اختلاق السائق للواقعة بعدما سرقت منه أثناء شرائه للمخدرات.

تفاصيل الواقعة بدأت بعدما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من سائق توك توك يفيد بتعرضه لسرقة بالإكراه والتعدي عليه أثناء سيره بمرصد حلوان.

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وبعمل التحريات اللازمة تبين أن السائق اختلق واقعة سرقة مركبة التوك توك بعدما ذهب بصحبة أحد أصدقائه لشراء مواد مخدرة وقام الأخير بمغافلته وسرقة التوك توك منه.

وحتى لا يفتضح أمره اختلق الواقعة خوفا من صاحب التوك وأحدث بجسده جرحا سطحيا حتى يؤكد صحة الواقعة، ألقى القبض على السائق وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.