منطقة الأهرامات تستقبل فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة صباح اليوم الأربعاء فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية لإقامة أولى عروضها الموسيقية ضمن سلسلة العروض التي ستقيمها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية المصرية خلال زيارتها لمصر في الفترة من 20 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم أن هذه الفرقة قامت بتقديم عرض موسيقي لمدة 20 دقيقة بمنطقة البانوراما بالأهرامات، ثم انضمت إليها الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية والتي قامت بتقديم عرض موسيقي آخر لمدة 20 دقيقة.

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وبعد انتهاء العرض قامت الفرقة الفرنسية بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، استمتعت خلالها بمشاهدة معالم الحضارة المصرية العريقة، كما التقطوا عددا من الصور التذكارية أمام الهرم الأكبر وبمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، معربين عن سعادتهم بعزف الموسيقى العسكرية الفرنسية في أحضان الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبها، رحبت وزارة السياحة والآثار بقيام هذه الفرقة الفرنسية ذات الشهرة العالمية بتقديم حفلاتها الموسيقية في عدد من الأماكن السياحية والأثرية المصرية والاستفادة منها في الترويج السياحي لاسيما وأن ذلك يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن المقرر أن تقوم الفرقة بتقديم عروضها في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية، وساحة مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية.​