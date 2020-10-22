شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية» تعلن الطوارئ تحسبا للسيول والتقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بنطاق محافظة القليوبية ووقف الإجازات والراحات اعتباراً من اليوم الاربعاء حتي نهاية انتخابات مجلس النواب،

وأمر الطباخ بتواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، وخصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.

وأشار إلى أنه تم توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة ويتم ابلاغ غرفة الطوارئ بالمديرية باي مصابين أو أي حالات طارئة علما بان ارقام غرفة الطوارئ هي (٠١٣٣٢٢٠٨١٦- ٠١٣٣٢٤٥٤٢٨- ٠١٠٢٤٧٢٨٣٧٣).