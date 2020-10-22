شكرا لقرائتكم خبر عن المديرة صاحبة واقعة خلع الشباك: «مش هاروح للمحافظ.. أنا عايزة أرجع مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كريمة محمود إبراهيم زيد، مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بدكرنس، مساء اليوم، رفضها الذهاب للقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه لترضيتها، على حسب تعبيره خلال مداخله مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي».

وقالت، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «أنا مش عايزة المحافظ يعتذر لى ولا يراضينى أنا عايزة ارجع مدرستى وهذا هو رد اعتباري والترضية التي ترضيني».

وأضافت «مع احترامى الكامل للمحافظ أنا مربية أجيال وأُهنت بمدرستى وأقل رد اعتبار لى هو عودتى لمدرستى، خاصة أن المحافظ مازال معتقدا أننى أخطأت وهو لم يسمع حتى الآن أسبابى، فأنا كنت بأشتغل وبأنهى اعمال النظافة والتجميل بالمدرسة وكان يتبقى ثلاثة أيام على الدراسة بخلاف يوم الزيارة نفسه».

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أعلن خلال برنامج «على مسؤوليتى» أنه على استعداد لإستقبال مديرة المدرسة بمكتبه ولكنه لن يرجع في عزلها وسيتم عرضها على لجنة القيادات بالمديرية ولو رأت أنها تصلح ان تكون مديرة سيتم تعيينها في أي مدرسة أخرى واعتبار ماحدث ساقطة وانتهت .

يذكر أن المحافظ قرر عزل مديرة مدرسة عمر مكرم قبل ثلاثة ايام من الدراسة ووصفها بالفاشلة بعدما اجبرها على خلع شباك ألوميتال لتنظيفه بسبب عدم جاهزية المدرسة لإستقبال التلاميذ في اول يوم دراسى مما أثار غضب ابناء محافظة الدقهلية وجموع المعلمين معتبرين إهانة المديرة إهانة للمعلم ومربى الأجيال.

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