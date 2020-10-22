شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات للقادم من 6 أكتوبر إلى الفيوم لمدة 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، الأربعاء، عن غلق كلى لطريق الواحات في اتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقه المواجهه لحي الاشجار، لمدة 6 شهور.

يأتي ذلك في ضوء الاعمال الانشائيه الخاصه بمشروع تطوير طريق الواحات بجهاز مدينه 6 اكتوبر والتي تستهدف تحقيق اعلي معدلات السيوله المروريه بمحيط منطقه الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الواحات والتى تشمل انشاء كوبري علوي ونفق سيارات وقيام الشركه المنفذه باستكمال اعمال انشاء الكوبري العلوي الكائن اعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري.

وتم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالى :- القادم من مدينه 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازي لطريق الواحات الرئيسي بطول 520 متر وعرض 25 متر بمحازاة حي الاشجار ثم الانحراف يسارا والعوده مره أخرى لطريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات وتفادى حدوث أي تكدسات مرورية .