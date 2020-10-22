شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناشد مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص على التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، في بيان الأربعاء، ضرورة توجه جميع المواطنين (الذين لم يخضعوا للفحص حتي الآن من قبل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) إلى أقرب فرقة فحص، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين أصحاب الأمراض المزمنة والمضاعفات الشديدة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، وذلك من خلال 59 نقطة وفريق طبي موزعين في جميع أنحاء المحفظة منهم 6 نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، ومن الساعة 3 عصراً حتى الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع.

وفى السياق نفسه، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تخصيص رقم «01060067061» لتلقي استغاثات حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد مع امكانية ارسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على الواتساب لنفس الرقم وذلك لعرضها على المختصين وتوجيه الحاله فوراً لعمل اللازم. كما اجتمعت غرفتي الطوارئ والأزمات، وطوارئ واستغاثات كورونا بمديرية الصحة، لوضع كافة الاستعدادات الاستباقية والخطة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.