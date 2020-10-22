«صحة الأقصر» تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تناشد مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص على التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.
وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، في بيان الأربعاء، ضرورة توجه جميع المواطنين (الذين لم يخضعوا للفحص حتي الآن من قبل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) إلى أقرب فرقة فحص، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين أصحاب الأمراض المزمنة والمضاعفات الشديدة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، وذلك من خلال 59 نقطة وفريق طبي موزعين في جميع أنحاء المحفظة منهم 6 نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، ومن الساعة 3 عصراً حتى الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع.
وفى السياق نفسه، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تخصيص رقم «01060067061» لتلقي استغاثات حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد مع امكانية ارسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على الواتساب لنفس الرقم وذلك لعرضها على المختصين وتوجيه الحاله فوراً لعمل اللازم. كما اجتمعت غرفتي الطوارئ والأزمات، وطوارئ واستغاثات كورونا بمديرية الصحة، لوضع كافة الاستعدادات الاستباقية والخطة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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