شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف 3 بدائل أمام الطلاب في ظل انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن 3 بدائل أمام الطالب في مراحل التعليم العام فيما يتعلق بمسائل الحضور في العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وقال «شوقي»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» الأربعاء، إنه سيكون هناك ثلاث اختيارات أمام الطلاب في ظل «كورونا».

وأضاف: «الخيار الأول هو ما تقدمه الدولة حاليًا من خلال التعليم التبادلي بين المدرسة والتعلم عن بعد، أما الخيار الثاني فهو تأجيل السنة الدراسية بالنسبة للطالب بأن يحضر ولي الأمر ويطلب استثناء طفله من العام الدراسي الحالي».

وتابع: «الخيار الثالث فهو أن يطلب ولي الأمر تحويله إلى طالب منازل لهذه السنة، ويجلس في البيت ويتلقى وسائل التعليم المتاحة سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الإلكترونية ويذهب خلال فترة الامتحانات».

وأكد أن عدد المستفيدين من نظام التعليم الجديد، من «kg1» وحتي الصف الثالث الابتدائي بلغ 8 ملايين طالب.

وفي مداخلة مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، أوضح أنه سيتم عمل مناهج جديدة للصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس كدفعة واحدة، وفي نفس الوقت سيتم تطوير الثانوية، مشيرا إلى أنه تم وضع البرامج التعليمية للصف الثالث الثانوي على منصة التعليم الإلكتروني، كما تم إضافة اللغة الفرنسية والألمانية.

وتابع شوقي: «تم افتتاح قناة مدرستنا، وسيتم افتتاح قناة أخرى في 15 نوفمبر لطلاب الابتدائي»، لافتًا إلى أن النظام القديم للثانوية العامة تم إلغائها وسيتم العمل بنظام يتضمن 3 فرص بمعني أن الطالب سيدخل الامتحان ثلاث مرات اختياريا أي أن أمامه ثلاث فرص لتحسين درجاته، والمجتهد سيأخذ مقابل اجتهاده.+

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وأضاف شوقي تعليقا على قرار رئيس الوزراء اليوم بزيادة مرتبات المعلمين: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا الجهد»، لافتًا إلى أنه تم عمل قانون وسيدخل البرلمان لإقراره.

وتابع وزير التعليم: «رغم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، تم عمل هذا القانون»، لافتًا إلى أن القانون يسمح بالزيادة كلما توافرت الموارد، والزيادة الحالية تتراوح ما بين 320 إلى 475 كبير معلمين، وهذه أول مرحلة.