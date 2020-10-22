شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي ثان المنتزه بقيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة مكبرة، لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لإنتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم.

يأتى هذا تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.

إستهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 2 مركزا تعليميا، بمنطقة المعمورة، وجاءت الحملة بحضور يحي زكريا سكرتير عام الحي، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية ( مساعد رئيس الحي مدير إدارة الخدمات، مساعد رئيس الحي للمتابعة العضو القانوني، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ) .

جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على أبنائنا.