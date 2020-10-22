شكرا لقرائتكم خبر عن سبَّا نساء بورسعيد على «تيك توك».. القبض على «شاروخان» و«الإرهابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث قسم شرطة الضواحي ببورسعيد، من ضبط شخصين، بعد حملة بلاغات ضدهما لقيامهما ببث فيديوهات خارجة على موقع «تيك توك» تتضمن سبا لنساء بورسعيد ووصفهن بكلمات جنسية خارجة.

وكلف اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخليه مدير أمن بورسعيد، إدارة البحث الجنائي بتحديد شخصية شابين يظهران على موقع «تيك توك» ويسبان نساء بورسعيد بألفاظ وصفات جنسية وكلمات خارجة.

وتوصلت التحريات إلى شخصية الشابين وتحديد محل إقامتهما في دائرة قسم الضواحي، وتبين أن مرتكبي الواقعة كل من على محمد شرارة وشهرته «شاروخان» والآخر يدعي كريم مصليحي وشهرته «كيمو الارهابي».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها بقصد المزاح، وتم عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.