شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى النخبة فى حملة تفتيشية بالمنتزه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حى المنتزة ثان حملة تفتيشية مُشكلة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، وأسفرت الحملة عن غلق مستشفى النخبة، الكائنة في 29 شارع 45 بحري .
يأتى هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضبط المخالفات ومنع التلاعب وإستغلال المواطنين وفي إطار التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، وحي ثان المنتزه تحت قيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحى .
وتم تحريز غرفتين أدوية ومستلزمات من قِبل قسم التفتيش الصيدلي، وتم إغلاق المستشفى بالشمع الأحمر من قِبل مندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، وجاري إتخاذ اللازم حيال تلك الأعمال المخالفة، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق الحي.
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