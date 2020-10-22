شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس القومى للطفولة والأمومة" يوقف زواج طفلين بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلين يبلغان من العمر 12 عاما بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن وحدة التواصل الاجتماعى بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى حيث قامت إحدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، إلى أنه تم تحرير بلاغ بمضمون الشكوى، وعلى الفور تم إحالة البلاغ للجنة الحماية للتحقق منها ، لافتة إلى أنه بالفعل توجهت لجنة الحماية الفرعية بعين شمس لمحل الواقعة وتبين أن العروسين كلاهما يبلغ من العمر 12 عاما، وأن الطفلة تقيم مع الجدة والتى أفادت بأنها مجرد خطبة.

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وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم أخذ كافة التعهدات والإقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونى، موضحة أنه تم عقد جلسة إرشاد أسرى للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين فى هذا السن.

وشددت على أن مثل هذه الوقائع تشكل خطرا جسيما على الأطفال وتكريس لدائرة العنف، مناشدة الأهالى بضرورة حماية أطفالهم من كافة أشكال الإساءة التى تنجم عنها أضرار بالغة، لافتة إلى أن الزج بالأطفال فى مثل هذه الوقائع يؤثر على براءتهم وطفولتهم حتى وإن كان على سبيل الدعابة.

كما ناشدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة مجددا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالات أو وقائع من شأنها تعريض الأطفال للخطر من خلال آليات الإبلاغ والشكاوى الخاصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.