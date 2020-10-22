شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: العام الدراسى الجارى هو عام تقدير المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفني، إن على الرغم من مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا، الدولة قررت زيادة حوافز بقيمة 6.5 مليار جنيه، مضيفا أن صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين سيكون له موارد من جهات متعددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن العام الدراسى الجارى هو عام تقدير المعلم، ونسعى لتقديم خدمات أفضل للمعلمين، وهناك أكاديمية أون لاين لتدريب المعلمين على مواكبة التطوير.

وتابع أنه سيتم إضافة قناتين ضمن المنصات الجديدة خلال أيام للتعليم الفني والثانوى، مضيفا أن هناك 3 قوانين أمام البرلمان للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدا ان هناك خط ساخن لتلقى السكاوى من أوليا الأمور، وتلقينا كثر من الشكاوى الفترة الأخيرة.

وأوضح أننا نرفض أسلوب التشكيك في تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنن نحقق في واقعة رفض دخول فتاة للمدرسة في الشرقية بسبب الحجاب لبيان مدى صحتها، مضيفا أن هناك 3 اختيارات في ظل كورونا أولها الحضور التبادلى والتعليم عن بعد أو تأجيل السنة الدراسة أو التحول لطالب منازل.