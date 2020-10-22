شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمياه الشرب يكشف الاستعدادات تحسبا لسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الانتهاء من اجتماع وزير الإسكان لمتابعة خطط الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار، موضحاً أن هناك تنسيق كامل مع هيئة الأرصاد، وبناء على البيان يتم وضع الخطة، لانتشار المعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن هناك قاعدة بيانات كاملة لعدد الشنايش والمعدات في المحافظات، حيث لدينا أكثر من 3500 معدة لمواجهة أزمات الأمطار.

وأوضح رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن كل الجهات بينها تعاون وتنسيق كامل لمواجهة أي طوارئ، ورقم هاتف 125 هو الخط الساخن لتلقى أي بلاغات.