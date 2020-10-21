شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تسلم 1900 م2 لهيئة الأبنية لبناء مدرسة تخدم أهالي سندوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتسليم قطعة أرض بقرية سندوة، إلى هيئة الأبنية التعليمية لعمل مدرسةعليها. وذلك في ضوء توجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تم التسليم بحضورالعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينةالخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة الخانكة، وياسمين عبدالرحمن رئيسة الوحدة المحلية بالمنايل، والمهندسة رشا العشيري مديرة فرع جنوب لمياه الشرب والمهندس عادل عبدالعظيم مديرالمشروعات بالشركة واللواء حسني حسن مدير أمن الشركة والمهندس مصطفي عواد مدير هيئة الابنية التعليمية.

تقع الأرض على ( 1900 متر ) من شركة مياة الشرب والصرف الصحي،وذلك لعمل مدرسة لخدمة اهالي القرية، من إجمالي مساحة 1985 متر، وباقي الارض 85 مترا في حوزة شركة المياة.

تم التسليم واستغلال الارض لعمل مشروع قومي حيث تم تسليم الارض لهيئة الابنية ووضع حديد في جميع جوانبها على ان يتم البدء في المشروع في اقرب وقت لدخول المدرسة ضمن المدارس المفتتحة العام المقبل.