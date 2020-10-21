البابا تواضروس يشهد احتفال اليوبيل الذهبي لسيامة القمص إيليا رؤوف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد البابا تواضروس الثاني، الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامة القمص إيليا رؤوف، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمنيل، إحدى كنائس قطاع مصر القديمة. حيث قدم كورال الكنيسة ذاتها عددًا من الترانيم ثم كرم قداسته القمص إيليا، وقدم له هدية تذكارية والتقط صورة معه وأسرته، كما ألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القطاع كلمة عن خدمة الأب المحتفل به. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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