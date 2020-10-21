شكرا لقرائتكم خبر عن خطار أبو دياب: فرنسا تتعرض لهجمات إرهابية منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خطار أبودياب، أستاذ العلاقات السياسية والدولية بجامعة باريس، إنه منذ 2015 تتعرض فرنسا لهجمات إرهابية، آخرها ذبح مدرس على يد طالب شيشاني خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الدكتور خطار أبودياب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه بعد إغلاق المدرس والجمعيات التي تدعم التطرف هناك مراقبة الكثير من العناصر المشتبه بها.

وأوضح أستاذ العلاقات السياسية، أن هناك حوادث مقتصرة بجرائم عادية، لافتاً إلى أن باريس بها متطرفين وعنصريين.