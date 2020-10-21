شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في تقليل الإقبال على الوجبات السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن ما يفسد الأكل هو التدخل البشري، لافتاً إلى أن المشكلة هي الإصراف، حيث أن هناك بشر تعيش من أجل تناول الطعام، وهذا يسبب له تخمة.

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن مبادرة برنامج 100 مليون صحة ساهمت في تقليل إقبال المصريين على الوجبات السريعة، والإتجاه لتناول الأكل البيتي.

ونوه استشاري التغذية العلاجية، بأن بعض المطاعم تضع في وجباتهم مواد تثير الأنسولين في الأجساد تضاعف 200 مليون سعر حراري الموجودة في قطعة جاتوه، مشيراً إلى أن النشويات تعطي نوع من أنواع السعادة، معقبا: «إحنا بنأكل غلط».