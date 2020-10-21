شكرا لقرائتكم خبر عن صقر يفتتح المقر الجديد لنادي منتخب السويس في احتفالات 24 اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار احتفالات محافظة السويس بالعيد القومي الـ 47 لانتصارات شعب السويس في 24 اكتوبر1973، افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، المقر الجديد لنادى منتخب السويس، بمنطقة الملاحة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ومحمد سعد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد هلال رئيس نادى منتخب السويس وأعضاء مجلس الادارات والقيادات التنفيذية والشبابية ومركز الشباب والاندية .
أقيم المقر الجديد على مساحته ٢٠ فدان ويشمل عدد من المشروعات الرياضية والترفيهية والاجتماعية وملاعب متعددة وحمام سباحة وحديقة اطفال ونادى اجتماعى بتكلفة ٣٥ مليون جنية .
واعرب محافظ السويس عن سعادته بافتتاح المقر الجديد والذى يمثل فخر لكل ابناء المدينة الباسلة، متمنيا صعود النادى العام المقبل للدوري الممتاز لتكتمل فرحة السواسية.
حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والشعبية وممثلي الشباب والرياضة وطلائع مديرية التربية والتعليم.
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