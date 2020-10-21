شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم وجوه جديدة وأستاذ «فرنساوي».. 41 مرشحًا في دمياط يتنافسون على مقعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

41 مرشحًا بالدائرة الأولى في محافظة دمياط يتنافسون على مقعدين خلال الجولة الانتخابية بالمرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.

ويشهد الماراثون الانتخابي مرشحين يخوضون الانتخابات لأول مرة في حياتهم واستطاعوا أن يلفتوا الأنظار بتحركاتهم المكثفة في أنحاء الدائرة التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها، وأبرزهم محمد مصطفى الماشطة مرشح حزب مستقبل وطن والذي يشغل المستشار القانوني باتحاد الكرة المصري، والذي يسعى لتكون فرق عمل من الشباب موزعون على أنحاء الدائرة للدعاية للماشطة والذي يعتمد على خبرته السياسية وتمتعه بقاعدة ملحوظة بين الشباب، وهناك أيضا محمد محسن سليم الموظف بهيئة ميناء دمياط الذي استطاع لفت الأنظار من خلال دعايته المكثفة ومسيراته الضخمة التي تجوب شوارع الدائرة بشكل شبه يومي.

كما يخوض لأول مرة الدكتور حامد الفار، أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة دمياط، والذي حاول الابتعاد عن اللهجة الأكاديمية باعتباره أستاذا جامعيا حيث سعي لعقد جلسات مع صناع الأثاث والعاملين بالورش للتحاور حول كيفية النهوض بالصناعة وعرض رؤيته للتعامل معها، كما استطاع ياسر أبوهندية المرشح المستقل بالدائرة الأولى أن ينافس بقوة معتمدا على شعبيته وسط جموع المحامين باعتباره نقيبا للمحامين بالمحافظة، علاوة على ما يتمتع به من قبول شعبي وتفهم لقضايا المحافظة.

من الوجوه النسائية التي تخوض الانتخابات لأول مرة رحاب موسى مرشح القائمة الوطنية لشرق الدلتا عن حزب إرادة جيل والتي تخوض الانتخابات معلنة عن برنامجا طموحا وعلميا لبعض قضايا المحافظة فيما يخص قطاعات صناعة الأثاث والصيد والصناعات الأخرى، وملفات أخرى، وهي تعتمد على قدرتها على طرح الملفات والتعامل معها، وكذلك الدكتورة روحية عبدالباسط.